Жительница Башкирии напомнила местному правительству о вхождении республики в состав РФ

Издание отметило, что нововведения вступили в силу с января 2025 года. В частности, теперь жители Башкирии должны учитывать квадратуру своего жилья и количество проживающих домашних питомцев. Например, на каждые 18 кв. м жилья должны приходиться максимум две кошки.

Одна из пользовательниц соцсетей негативно отреагировала на подобные изменения. Она отметила, что квартира — частная собственность. Женщина считает, что человек должен самостоятельно принимать решение, сколько питомцев ему заводить. Правительство вправе вмешиваться, если поступают жалобы от соседей или в квартире нарушают санитарные нормы. Женщина напомнила, что на федеральном уровне подобных проектов принято не было.

«Башкирия много на себя берет. Она так-то в составе РФ», — написала Татьяна.

Пользователи соцсетей обратили внимание, что в республике ранее сообщали о планах открыть семь приютов для бездомных питомцев. По словам жительницы, организации так и не начали работу. Еще одна подписчица назвала новые правила «очередным издевательством».

Ранее сообщалось, что в Подмосковье с помощью нового сервиса можно найти пропавшего питомца.