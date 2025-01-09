В Подмосковье с помощью нового сервиса можно найти пропавшего питомца

Сервис по поиску пропавших или найденных питомцев запустили в работу в Подмосковье, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Как рассказала глава ведомства Надежда Куртяник, новый сервис «Поиск домашних животных» доступен на сайте госуслуг региона. Чтобы воспользоваться им, нужно выбрать цель обращения: «Животное пропало» или «Животное найдено». После этого на экране появится доска объявлений, где можно найти информацию по фотографии, чипу, описанию питомца.

Если в списке не найдется подходящего объявления, можно будет опубликовать новое с подробным описанием животного. Для этого в специальной электронной форме нужно будет описать питомца и указать место, где он был найден или пропал.

«Здесь также помогает искусственный интеллект: после загрузки фотографии технология собирает все объявления с совпадениями», — отметила министр.

Объявление будет размещено на сайте в течение 30 календарных дней. Его можно будет отредактировать или удалить.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» сообщало, что в прошлом году ветеринары региона вылечили около 200 тыс. домашних животных.