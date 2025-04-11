Жители Башкирии поддержали отмену запрета продажи газовых баллончиков детям

Пользователи соцсетей из Башкирии положительно оценили отмену закона о запрете продажи газовых баллончиков детям из-за принятия соответствующего решения на федеральном уровне, сообщил mkset.ru.

По данным издания, несмотря на отмену закона несовершеннолетним жителям региона по-прежнему не будут продавать газовые баллончики. Дело в том, что соответствующий закон был установлен на региональном уровне. Его строго соблюдали. Теперь закон принят на федеральном уровне, поэтому в регионе его можно отменить. Однако правила продажи не изменятся. Жители региона положительно оценивают инициативу правительства РФ.

«Хорошо, что взялись за проблему на федеральном уровне. Пусть здоровое поколение растет», — написала пользовательница соцсети.

По информации издания, газовые баллончики могут использовать с целью опьянения. Это стало главной причиной, почему в регионе ввели запрет на их продажу детям. За нарушение требования установлены штрафы: 200–300 тыс. руб. для гражданских лиц, 500–700 тыс. руб. — для должностных, 1,5–2 млн. руб. — для юридических лиц. Данные штрафы станут актуальными с 1 сентября.

Ранее сообщалось, что СФ поддержал повышение штрафов до 2 млн руб. за продажу несовершеннолетним вейпов.