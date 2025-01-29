СФ поддержал повышение штрафов до 2 млн руб. за продажу несовершеннолетним вейпов

На пленарном заседании Совет Федерации вынес одобрение нового закона, устанавливающего административную ответственность за продажу несовершеннолетним товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводороды, которые могут представлять опасность для их здоровья и жизни, включая зажигалки и газовые баллончики, сообщил ТАСС.

Член комитета СФ по конституционному законодательству Наталья Кувшинова отметила, что данный закон помогает реализовать ранее принятый закон о запрете продажи несовершеннолетним потенциально опасных товаров, внесенных в список, утвержденный правительством России.

Изменения касаются статьи 14.53 Кодекса административных правонарушений. Санкции будут сопоставимы с наказаниями за продажу табачной и никотиносодержащей продукции, а размер штрафов для граждан составит от 150 до 300 тыс. руб., для юридических лиц — от 1,5 до 2 млн руб.

Рассмотрение административных дел будет осуществляться Роспотребнадзором, а закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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