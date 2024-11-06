Жители Белгорода просят помощи в спасении кота, который третьи сутки не может выбраться из-под капота такси, сообщил bel.ru.

Инцидент произошел на улице Попова. Кот живет во дворе дома. Местные жители любят животное. Сначала они обратили внимание, что кот перестал приходить к ним. Жильцы проверили подвалы. Затем услышали крик, доносившейся из-под припаркованного во дворе автомобиля. Освободить любимчика не получилось.

Жильцы написали сообщение в домовом чате, чтобы собственник авто помог в освобождении кота. Владелец машины не отвечает. Белгородцы нашли номер телефона человека, на чью фамилию оформлены документы. Местная предпринимательница также отказалась приезжать. Она рассказала, что сдала авто в аренду.

В МЧС сообщили, что не имеют права вскрывать автомобиль без присутствия полиции. Жильцы написали заявление в отдел УМВД, но пока сотрудники правоохранительных органов не приезжали. Неравнодушные горожане написали записку о том, что в капоте кот. Бумагу прицепили к машине на случай, если объявится водитель-арендатор.

«Помогите, пожалуйста. Возможно, огласка поможет разрешить ситуацию и спасти животное!» — горожане обратились в редакцию Бел.Ру за помощью.

Ранее сообщали, что жителей Подмосковья призвали проверять автомобили на наличие котов, греющихся под капотом.