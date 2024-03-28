Жители Белгородской области заявили об истязании животных

Жители разных населенных пунктов Белгородской области заявили об истязании животных, сообщил ИА «Бел.Ру» . Параллельно поступает много жалоб о нападении бездомных собак на людей. Только за декабрь 2023 года было зарегистрировано 60 случаев. В ситуации, что происходит, разбирались эксперты.

Директор приюта «Лучик надежды» Наталья Пчелкина высказала мнение, что в большом количестве бродячих животных виноваты люди. Сначала они заводят собак, которые вскоре им надоедают. Или же сводят свою сучку с кабелем, но потом выкидывают щенков. Эксперт уверена, что россияне жалуются на бездомных собак часто просто из-за неприязни к ним, а не потому что был зафиксирован случай агрессии.

«По программе ОСВВ собака находится в отлове месяц. Ее прививают, стерилизуют и социализируют. Она привыкает к людям и начинает доверять им. Поэтому когда ее выпускают назад на улицу, она и идет к людям. Ведь ей хочется есть и она старается оказаться ближе к человеку. А люди начинают прогонять, пытаясь обвинить их в агрессии», — рассказала директор приюта «Лучик надежды» Наталья Пчелкина.

Директор приюта уверена, что как только каждый человек будет ответственно относиться к своему домашнему питомцу, количество бродячих животных сократится. Власти Белгородской области пытаются решить проблему, но пока предложенный алгоритм не приносит стопроцентного результата.

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