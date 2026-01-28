Губернатор Подмосковья поздравил с 80-летием опытное конструкторское бюро «Гидропресс»

ОКБ «Гидропресс», входящее в Машиностроительный дивизион «Росатома», стояло у истоков отечественной атомной отрасли. На предприятии были разработаны парогенераторы для первой в мире атомной электростанции в Обнинске. Сейчас в бюро трудятся более 1,5 тыс. человек. Здесь осуществляется полный цикл работ от конструирования до производства компонентов для атомной энергетики.

«На протяжении 80-ти лет вы делаете для абсолютного большинства людей незаметные, но критически важные успехи в атомной промышленности. Мы гордимся вами. Благодаря предприятиям «Росатома» Подольск сегодня имеет звание города трудовой доблести. Те, кто сегодня присутствует в этом зале, сделали большой вклад в развитие отрасли, в том числе благодаря заложенному фундаменту технологий. Очень хочу, чтобы наше конструкторское бюро развивалось, чтобы приходили молодые и талантливые специалисты, которые могли бы реализовать свою конструкторскую, инженерную или любую другую мечту и компетенцию», – сказал губернатор.

Инженеры бюро разрабатывают реакторные установки типа ВВЭР, изготавливают ключевое оборудование для обеспечения надежной и безопасной работы реакторной установки и системы для пуско-наладочных измерений. Сегодня на 22 атомных электростанциях в России и за рубежом используется 66 реакторных установок типа ВВЭР, созданных ОКБ «Гидропресс».

Команда бюро также принимает участие в проектировании и строительстве новых энергоблоков Курской АЭС-2, создании нового поколения реакторов и модульных атомных электростанций малой мощности для удаленных территорий.

«Каждый из ваших проектов – не просто страница в истории. Это вклад в энергетическую безопасность страны и мощный импульс для социально-экономического развития стран-партнеров, которые выбирают ядерную энергетику для решения своих задач. Важно, что вы не останавливаетесь на достигнутом», – сказал гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Он передал коллективу предприятия государственную награду — Орден «За доблестный труд».

«Спасибо огромное за признание нашего труда, за такую высокую оценку. На самом деле, это награда для всего коллектива — начиная с тех людей, которые создавали «Гидропресс» в 1946 году, заканчивая молодыми специалистами, которые сейчас приходят, в чьих глазах мы видим огонь, вовлеченность, желание работать», – отметил гендиректор АО ОКБ «Гидропресс» Валерий Крыжановский.

Губернатор поблагодарил работников за труд и вручил им награды — знак «За заслуги перед Московской областью» III степени, благодарности губернатора, почетное звание «Заслуженный работник промышленности Московской области».

