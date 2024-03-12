Жители Челябинска спорят об отмене ЕГЭ

Мнения жителей Челябинска об отмене ЕГЭ разделились, сообщает kursdela.biz . Дискуссия произошла в одном из местных пабликов в социальной сети.

Некоторые жители считают, что отмена ЕГЭ ничего не изменит. Поступление выпадает на период, когда у подростков активны гормоны. Любые экзамены, пусть и привычные для более старшего поколения, будут вызывать стресс.

Еще один пользователь сети отметил, что выпускникам все равно предстоит поступать. Если ученик продолжает обучение в 10 классе, значит, намерен поступать. Пользователь предлагает повысить уровень заработных плат рабочим различных промышленных предприятий, чтобы подростки были заинтересованы в трудоустройстве на них. Не каждому стоит поступать в университет и сдавать ЕГЭ.

«Зачем сдавать ЕГЭ? Всех в колледжи! Зачем высшее образование? Зачем умные и образованные люди в России будущего? Достаточно будет и профессионального! Деградация полнейшая! Куда мы катимся? Что ждет наших детей? Какое у них будет светлое будущее?!» — считает жительница Челябинска.

Еще один пользователь поделился мнением, что сдавать ЕГЭ сложно, но это своеобразный отбор. Если учишься хорошо, то сдаешь и поступаешь.

Поводом для дискуссии стало предложение депутатов от ЛДПР, которые создали законопроект об отмене обязательной сдачи Единого государственного экзамена при выпуске из школы. В распоряжении ТАСС есть соответствующий текст документа. Выпускникам предлагают выбирать: сдавать ЕГЭ или выбирать выпускные экзамены по традиционной системе.

Ранее мы сообщали, что президент России Владимир Путин предложил разрешить пересдачу одного из ЕГЭ.