Жители деревни Старочервово заявили о бездействии энергокомпании после затопления улицы

Жительница рассказала, что улицу затопило около трех недель назад из-за прорыва трубы. Жители деревни проинформировали о происшествии спецслужбы. По словам жительницы, на данный момент никто не отреагировал на проблему. Она предполагает, что скоро вода может затопить огороды людей. Это негативно отразится на продовольствии людей.

«Это безобразие! Вода льется вдоль дороги, затекает во двор дома, образуется жуткая грязь!» — местная жительница деревни обратилась в редакцию «Сибдепо».

Женщина рассказала, что люди связывались в ЖКХ Кемеровского муниципального округа. Специалисты пояснили, что с подобной проблемой необходимо обратиться в Энергоресурс. Жители деревни последовали рекомендации, но пока сотрудники энергокомпании не прибыли на место прорыва.

«Онлайн-журнал Сибдепо» обратился в диспетчерскую компании. Корреспонденту рассказали, что Энергоресурс принял заявку от жителей деревни 1 апреля. Выехать на место прорыва сотрудники пока не могут. Жители считают, что теперь у них появилось местное болото. Они обеспокоены бездействием ответственных служб.

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