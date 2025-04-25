Фонтан горячей воды забил из-з под земли во Владивостоке из-за коммунальной аварии

Коммунальная авария привела к ЧП во Владивостоке. Там во дворе одного из жилых домов начал бить фонтан горячей воды большой высоты. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошел во дворе жилого дома, который расположен на улице Русской. Там забил очень высокий фонтан кипятка из-под земли из-за порыва труб водоснабжения. Его высота, по свидетельству очевидцев, достигает крыши девятиэтажного дома.

«Горячая вода уже успела залить несколько балконов и квартир и продолжает разливаться по всей округе», — указал микроблог.

К ликвидации чрезвычайного происшествия уже приступили сразу несколько аварийных бригад. Они пытаются отключить воду, чтобы прекратить поток и приступить к ликвидации его последствий. По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что на Алтае женщина убила свою мать, облив ее кипятком после ссоры, возникшей из-за разногласий по поводу оплаты коммунальных услуг. Между женщинами возник конфликт из-за увеличения тарифов ЖКХ. Дочь считала, что мать нерационально использует воду и электроэнергию, что приводило к большим счетам.