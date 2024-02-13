Более ста нарушений лесного законодательства выявили в Подмосковье с начала года

Сто пять нарушений выявили работники лесного хозяйства Московской области в ходе патрулирований, а также по обращениям жителей Подмосковья с начала этого года. Об этом сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

Сорок нарушений связано с самовольным занятием лесных участков, 29 случаев — нарушения правил санитарной безопасности в лесах, 10 — незаконная рубка или повреждение лесных насаждений. Стоит отметить, что 3 нарушения попадают под действие статьи уголовного кодекса за незаконную рубку, когда как все вышеперечисленные случаи нарушений — в сфере действия административного законодательства.

Отмечается, что наказание за самое распространенное в этом году нарушение — самовольное занятие лесных участков или использование указанных участков для раскорчевки, переработки лесных ресурсов, устройства складов, возведения построек (строительства), распашки и других целей без специальных разрешений на использование указанных участков, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 20 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц — от 50 000 до 100 000 рублей; на юридических лиц — от 200 000 до 300 000 рублей.

​Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в текущем году в городском округе Красногорск откроют два путепровода и две дороги.