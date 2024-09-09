Ирина Фаевская встретилась с детьми из ДНР, проживающими в православном центре в Сергиевом Посаде

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила Православный центр образования имени Преподобного Сергия в Сергиевом Посаде.

В рамках визита подмосковный омбудсмен пообщалась с детьми из ДНР, которые проживают в православном центре. По ее словам, у ребят есть возможность не только получать образование, но и развивать творческие способности: в центре открыты ремесленные мастерские и школа искусств.

«Очень важно давать детям такую возможность, особенно в такое непростое для них время», - подчеркнула Фаевская.

Она добавила, что центр также посетили волонтеры. Ребятам привезли сладости и фрукты, школьные рюкзаки и необходимые для учебы канцелярские товары.