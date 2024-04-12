Жители Глазова возмущены качеством новых остановок

В Глазове установили новые остановочные комплексы. В социальных сетях местные жители не скрывали своего возмущения. Администрация Глазова обратилась с претензией к подрядчику, сообщает udm-info.ru .

Подрядчик застелил часть асфальтного покрытия зеленым полотном, куски которого разной длины и оборваны по краям. Возле остановок установили информационный стенд, возле которого оставили кучу земли. Полотно лежит кусками. Остановки маленькие, грязные и не укрепленные фундаментом. Возмущенные горожане активно обсуждали изменения в социальных сетях. Некоторые обвинили власть в отмывании денег.

«Было отличное отмывание денег»; «Как похорошели автобусные остановки, это так и будет продолжаться из раза в раз, нет ни контроля, ни качества, чисто для отмывания денег, местные власти так и будут наживаться на подрядчиках, продали заказал, а качество отсутствует», — пишут пользователи соцсетей.

Люди удивлены, что можно было настолько безответственно отнестись к установке остановок.

«Так и убить кого-нибудь может, когда эта остановка перевернется при хорошем порыве ветра»; «Управление ЖКХ и УКС в очередной раз доказали свою полнейшую профнепригодность»; «Какая реформа, такие и остановки»; «Это полный провал транспортной реформы! Остановки тяпляпного изготовления быстро понаставили, чтобы прежние маршруты не вернуть», — отмечают горожане.

В соцсетях жителям ответил представитель администрации города. Он рассказал, что подрядчику уже отправили претензию. Ему поручено исправить все неисправности до мая нынешнего года.

Ранее мы сообщали, что очереди на остановках в Подмосковье будут выявлять с помощью искусственного интеллекта.