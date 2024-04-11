Очереди на остановках в Подмосковье будут выявлять с помощью искусственного интеллекта

Искусственный интеллект будет выявлять очереди на остановках общественного транспорта в Подмосковье, он способен определить скопления людей с точностью 95%. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Благодаря камерам системы «Безопасный регион» нейросеть в часы пик мониторит и выявляет очереди на остановках. Далее информация практически в онлайн-режиме поступает в ведомство, а затем перевозчику. Это позволяет оперативно разбираться в ситуации и предпринимать определенные действия, чтобы сократить очереди», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что нейросеть будет выявлять количество людей на остановках после анализа камер системы «Безопасный регион». Если на снимках с камер будет более 10 человек, информацию об этом направят ответственным лицам для дальнейшей отработки. Напомним, что в регионе действуют 30 проектов с использованием нейросети, ознакомиться с ними можно на портале «Цифровое Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.