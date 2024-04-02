Жители города в ХМАО советуют мэру вместо учебы заняться дорогами и снегом

Мэр Пыть-Яха Дмитрий Горбунов после пройденного обучения в Пятигорске в рамках проекта «Школа мэров» поделился своим достижением с горожанами в социальной сети. Местные жители с иронией восприняли данную новость, сообщает muksun.fm .

«Программа обучения получилось насыщенной и максимально полезной для применения в нашем с вами городе», — рассказал мэр.

Люди активно комментировали пост. Некоторые утверждали, что нет необходимости постоянно обучаться и проходить модные курсы, когда город находится в плохом состоянии. Пользователи призвали мэра посмотреть на дороги. Создается впечатление, будто в городе проходят военные действия. Один из горожан попросил купить щебень и засыпать метровые ямы. Или же обратить внимание на сугробы снега, скопившиеся у обочин дорог. Очисткой дорог в зимнее время качественно никто не занимается, уверены горожане.

«Мы так стремно еще не жили», — написал один из местных жителей.

Горожане считают, что город на данный момент не находится в том состоянии, чтобы применять в нем передовые технологии. Для начала необходимо ликвидировать самые простые проблемы.

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