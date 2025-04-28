Жители Ханты-Мансийска обрушились с критикой на руководство окружной столицы. Комментарии с различными замечаниями люди оставляют на страницах в соцсетях губернатора Югры Руслана Кухарука, сообщил muksun.fm.

По данным издания, губернатор представил перед жителями региона отчет о проделанной работе правительства. Горожане напомнили, что не все анонсированные ранее проекты были реализованы.

«Мы уже голосовали и за пляж, и за набережную, и за сквер возле ОКБ! И что имеем: пляжа — нет, набережная — без слез не взглянешь, вместо сквера напротив ОКБ — парковка!» — написала жительница региона.

По информации издания, жители СНТ «Геолог» города Ханты-Мансийска также оставили комментарий. Они написали, что на территории СНТ находится 300 земельных участков. Большая часть людей проживает в своих домах все время. Некоторые приезжают только в летний период, используя дома как дачи. Жители неоднократно просили построить подъездную дорогу. По их словам, на данный момент обращение не выполнено.

По данным издания, жители Югорска сравнили центр города с заброшенной деревней. В администрации людям сообщили, что в городе проходит строительство сквера. Жители считают, что благоустройство необходимо выполнить и на соседних улицах.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 120 тыс. человек проголосовали за объекты благоустройства.