В Подмосковье более 120 тыс. человек проголосовали за объекты благоустройства

В Подмосковье во всероссийском голосовании за объекты для благоустройства проголосовали уже свыше 120 тыс. жителей. Об этом рассказали в Министерстве благоустройства Московской области.

В 2024 году в голосовании приняли участие порядка 850 тыс. жителей области. В этом году на выбор жителей региона выставили 289 объектов, расположенных в 54 округах.

Отдать свой голос можно до 12 июня на этом сайте. Также можно обратиться к волонтерам проекта. Добровольцы ежедневно работают в общественных местах, на массовых мероприятиях, в образовательных учреждениях во всех округах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил жителей присоединиться к голосованию. Он подчеркнул, что именно от выбора жителей будет зависеть, какие общественные пространства благоустроят в первую очередь.