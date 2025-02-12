Жители ищут лис: в Сургуте изменили дизайн брендированных автобусов

На маршруты в Сургуте вышли новые брендированные автобусы, дизайн которых отличается от презентованного ранее, сообщил muksun.fm.

Мэр города Максим Слепов проинформировал в своем телеграм-канале, что первая партия брендированных в едином городском стиле новых автобусов готова к выходу на линию. Он предоставил фото автобусов. Редакция обратила внимание, что на транспорте не видно лис — символа города. В презентованном ранее варианте дизайна лисы присутствовали. За комментариями обратились к директору СПОПАТа Александру Попову.

«Автобус с лисами, ни один автобус без лиса не остался», — рассказал Muksun.fm директор СПОПАТа Александр Попов.

По данным издания, в первоначальном варианте был заявлен синий цвет. На линию выйдут автобусы голубого цвета. Александр Попов отметил, что не может прокомментировать данные изменения. Цвет утверждали в администрации. В его обязанности входила подготовка наклейки брендирования. Спикер добавил, что новый цвет ему нравится больше.

«По мне новый цвет выглядит лучше», — заявил он.

В комментариях под постом мэра пользователи писали, что новый цвет — бирюзовый. Они также интересовались, почему нет лис.

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