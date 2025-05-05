Жители Карелии напоили молоком потерявшегося медвежонка

Маленький медвежонок пришел во двор к одной из жительниц деревни Маслозеро Медвежьегорского района, сообщил karelinform.ru. Жители рассказали в соцсетях о встрече с хищником.

По данным издания, местные жители напоили медвежонка молоком. Они предположили, что маленький хищник потерялся или по другим причинам остался без ухода медведицы. Люди проинформировали о незваном госте специалистов, которые теперь следят за животным.

По информации издания, в соцсетях жители рассказали, что мама медвежонка так и не пришла за ним. Некоторые пользователи отметили, что такого малыша стоит оставить жить в деревне. Однако другие комментаторы негативно отнеслись к таким предложениям. Они напомнили, что любой маленький медведь — это в первую очередь хищник. Со временем в животном проявятся его инстинкты. Некоторые осудили решение покормить медвежонка молоком.

«Его напоили молоком. Паштет не давали. Я лично его не кормила. Еще раз повторюсь, что медвежонка в данный момент перевозят к специалистам», — написала пользовательница соцсети.

Местные жители также высказали мнение, что охотники могли нарушить правила и застрелить медведицу. Они не находят другого объяснения, что могло произойти с хищницей. Пользователи делятся контактами организаций, которые ухаживают за брошенными хищниками и отправляют их в дикую природу.

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