Жительница казанского поселка Отары не верит в «чупакабр»

Жительница казанского поселка не разделяет мнение односельчан о том, что кур растерзали неизвестные животные. Она уверена, что к людям периодически приходит стая собак, сообщил inkazan.ru.

По данным издания, жители казанского поселка неоднократно обнаруживали десятки мертвых кур. Птицы были передушены. Жители начали разбираться в ситуации, в том числе нашли следы животного. Люди решили, что в село приходит «чупакабра».

Читательница издания «Инказан.ру» Нафиса рассказала, что не разделяет мнение односельчан. Она уверена, что на птиц нападает свора собак. Эту версию также проверяли. В село прибыли зоозащитники, но следов стаи собак они не обнаружили. Женщина рассказала, что ранее собаки уже приходили в поселок.

Нафиса отметила, что тогда пригласила отловщиков. Они нашли три собаки, но четвертой удалось спрятаться. Женщина уверена, что именно пропавшая собака образовала новую стаю и вернулась в село.

«Одна скрылась. Теперь она снова создала стаю. Этих собак мы видели не раз. Отгоняли от своего двора, но они снова приходят», — подчеркнула собеседница.

По информации читательницы, стая собак уже проникала во дворы людей в апреле. Животные задушили и загрызли кур. Жительница поселка уверена, что на нападение на кур никто не реагирует должным образом. По ее мнению, ситуация изменится, если собаки навредят людям. В зоне риска также дети.

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