Жители Карелии рассказали, как предотвратить теракты в РФ, сообщает karelinform.ru .

Россияне соболезнуют семьям погибших в «Крокус Сити Холле» и надеются на скорейшее выздоровление пострадавших от агрессии террористов. Многие люди также пишут в социальных сетях, какие меры необходимо применить для исключения в будущем подобных жутких событий.

Некоторые россияне предлагают запретить продажу оружия. Предложение сразу раскритиковал один из пользователей. Он напомнил, что террористы могут купить его на черном рынке.

Люди уверены, что ТЦ должны лучше охраняться. Это касается и других мест массового скопления людей.

«Сэкономили на охране. Как пронесли оружие!!!» — пишут в сети.

Нашлись те, кто не согласен с подобной критикой. Когда вооруженные люди нападают, нет времени реагировать.

Жители Карелии уверены, что необходимо закрыть государственную границу для иностранных жителей. Встречались и другие предложения.

«Нужно восстановить погранпосты на дорогах, как это было раньше, а то погранзона стала проходным двором», — считает житель республики.

Ранее мы сообщали, что после трагедии 22 марта в Красногорске подросткам в ДНР предлагали взорвать мариупольскую школу по схеме «Крокуса». Сотрудники правоохранительных органов проинформированы об инциденте.