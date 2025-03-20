Жители Казани ежедневно уничтожают объявления, расклеенные на деревьях

Жители Ново-Савиновского района Казани высказали мнение, что расклеенные на деревьях и различных поверхностях объявления портят внешний вид города и становятся дополнительным источником мусора, сообщил inkazan.ru.

Жители рассказали, что вынуждены каждый день выходить на улицы города, чтобы срывать расклеенные листовки. По их словам, на следующий день расклейщики снова расклеивают на деревьях буклеты. Горожане уверены, что не должны самостоятельно решать подобную проблему.

«Никто с этим не борется», — заметила женщина, обратившаяся с жалобой в редакцию Inkazan.

По данным издания, в прошлом году жители также обращали внимание на проблему появления большого количества рекламных объявлений. Так, в преддверии саммита БРИКС по территории всего города на расстоянии 100 метров расклеили объявления о выставке норвежских курток. Местные жители высказали мнение, что действия расклейщиков стали причиной нарушения облика столицы Татарстана. Тогда мэр согласился, что сотрудники правоохранительных органов не проявляют активности в решении данной проблемы.

Inkazan направил запрос в пресс-службу мэрии Казани, чтобы узнать, как в настоящее время решается вопрос с расклейкой объявлений.

Ранее сообщалось, что четыре банка были оштрафованы ФАС за нарушение правил рекламы.