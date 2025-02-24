Сразу четыре банка были оштрафованы ФАС за нарушение правил рекламы

Федеральная антимонопольная служба подвергла штрафным санкциям сразу четыре банка: Альфа-банк, ВТБ, Газпромбанк и Т-банк. Основанием для этого стала ненадлежащая реклама. Об этом сообщил ТАСС.

Антимонопольщики считают, что финансовые организации нарушили правила размещения рекламы. Так Альфа-банк размещал информацию о бесплатных счетах для инвестиций. При этом сноски, которые появлялись в видеороликах, были слишком маленького формата, и появлялись на очень короткое время.

ВТБ и Газпромбанк выкладывали свою рекламу накопительных счетов с якобы очень выгодными процентами для потребителя. При этом сопутствующие условия, которые необходимы для выполнения условий банка, либо были представлены способом, затрудняющим его восприятие, либо вовсе отсутствовали.

Т-банк, в свою очередь, выложил в своем мобильном приложении рекламный баннер другой компании. При этом он не стал указывать ее сайт либо другое упоминание рекламодателя, что должно было быть сделано по правилам. Все кредитные учреждения получили за это штраф от ФАС. Его общая сумма составляет порядка 2,2 млн руб.

Ранее сообщалось, что ФАС запустило расследование из-за высоких цен на питьевую бутилированную воду в аэропорту Внуково. Условия ценообразования будут проверены, и если выяснится, что произошло злоупотребление в этой сфере, то нарушителям грозит крупный штраф.