Жители Казани сообщили, что из кранов вторые сутки течет коричневая вода

Во вторник, 5 ноября, в редакцию обратилась жительница многоквартирного дома №5А по проспекту Ильгама Шакирова Альфия. Женщина рассказала, что жильцам второго подъезда отключили воду. Выяснилось, что в соседних домах подобных проблем не возникло. В диспетчерской людям сообщили об аварийной ситуации.

«Возникает множество вопросов, как аварии могут так часто происходить там, где системы эксплуатируются меньше 10 лет? Кто ответственен за прорывы и качество таких сетей? Надоело, если честно», — пожаловались Inkazan читательница.

Вечером вода пошла, но холодно-болотного цвета. Люди были возмущены, что не могут после работы полноценно принять душ или помыть посуду.

Утром 6 ноября ситуация не изменилась. Теперь из кранов течет вода коричневого цвета. Жильцы возмущены, ведь перед работой они не могут приготовить завтрак и принять душ. Вмонтированные в некоторые краны фильтры не справляются с нагрузкой. Люди уверены, что УК обязана не начислять им плату за дни, когда подают воду низкого качества.

Ранее сообщалось, что житель Казани возмущен необходимостью оплаты 11 тыс. руб. за коммунальные тарифы однокомнатной квартиры.