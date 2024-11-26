Жители Казани сообщили, что по центру города разливаются фекалии

Жители Казани рассказали, что в центре города в нескольких местах разливаются фекалии из прорывов, сообщил inkazan.ru.

Читатель Inkazan поделился маршрутом, где протекает ручей. Он отметил, что по всей территории города есть незначительные прорывы, в том числе и в центре Казани. Со слов горожанина, из канализационного люка ключом бьет вода вблизи концертного зала и кафе «Маяковский. Желтая кофта». Позже вода движется к улице Некрасова, а потом спускается к торговому центру «Кольцо».

«Запах и атмосфера соответствующая. Течет уже давно, да и в центре Казани в нескольких местах все течет», — заметил собеседник Inkazan.

Редакция направила запросы с просьбой прокомментировать ситуацию в городской «Водоканал» и пресс-службу мэрии Казани. Жители города ранее неоднократно заявляли в соцсетях о неприятном запахе из-за протечек.

Ранее сообщалось, что жители села Лебяжье недовольны отсутствием помощи со стороны местной власти в связи с затапливанием их погребов, которое происходит на протяжении 10 лет.