Жители Кемерово фотографируют флаги, которые появились на фонарях

Жители Кемерово обратили внимание, что на столбах и фонарях вдоль дорог развесили государственные флаги, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Горожане прислали в редакцию фото.

В пресс-службе мэрии города корреспонденту Сибдепо пояснили, что в Кемерово началась подготовка к празднованию Дня государственного флага. Постепенно город будет украшен в разных районах. Для жителей и гостей организуют различные развлекательные мероприятия. Несмотря на то, что праздник отмечают 22 августа, в городе уже начинаются интерактивности: россиянам предложат в необычном формате познакомиться с историей флага и принять участие в тематических программах.

По информации издания, в пятницу, 22 августа, жителей ждут конкурсы рисунков, мастер-классы, флешмобы и фотосессии с триколором. Игровые программы запланированы на весь день. Юным жителям в торжественной обстановке вручат первые паспорта, горожанам раздадут ленты-триколоры.

День государственного флага Российской Федерации отмечают 22 августа. Об истории госфлага и традициях празднования — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».