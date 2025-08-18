22 августа отмечается День государственного флага Российской Федерации. Этот праздник был установлен в 1994 году указом бывшего президента России Бориса Ельцина в честь восстановления исторического триколора — бело-сине-красного флага — как официального символа страны. Об истории госфлага — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Появился при Петре I

Российский триколор был впервые введен Петром I в 1705 году для использования на торговых судах. В 1896 году, накануне коронации Николая II, бело-сине-красный флаг был утвержден как государственный символ Российской империи. После Октябрьской революции 1917 года и установления Советской власти триколор был заменен красным флагом с серпом и молотом

После августовского путча 1991 года в России было принято решение о восстановлении государственной символики. Верховный Совет РСФСР утвердил национальный флаг — полотно с тремя горизонтальными равновеликими полосами: белой, синей и красной, с соотношением сторон 2:3. Первый раз этот флаг был поднят 22 августа 1991 года на заседании Верховного Совета РСФСР.

События 1991 года

19 августа 1991 года в 06:00 по московскому телевидению были зачитаны три официальных документа: Михаил Горбачев отстранен от полномочий, в стране вводится чрезвычайное положение на шесть месяцев, а власть временно берет под контроль ГКЧП. В 9:00 к нации обратились Президент РСФСР Борис Ельцин, премьер-министр Виктор Силаев, госсекретарь Геннадий Бурбулис и председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов. Они назвали произошедшее «реакционным переворотом» и призвали к мобилизации граждан.

20 августа у Белого дома состоялся митинг численностью около 200 тыс. человек. Введен комендантский час. Вечером того же дня на Краснопресненской набережной в ходе столкновений были ранены семь военных, а позднее, в тоннеле на Новом Арбате, погибло трое защитников сопротивления: Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов. Митингующие вынесли большое бело-сине-красное полотно.

22 августа все члены ГКЧП были арестованы, а Михаил Горбачев вернулся из Фороса в Москву. На митинге, собравшем более 100 тыс. человек, бело-сине-красный флаг был утвержден в качестве государственного символа России. После этих событий Горбачев сложил полномочия Генерального секретаря ЦК КПСС, а Борис Ельцин стал фактическим руководителем страны. Советский флаг был официально снят только 25 декабря 1991 года в 19:38 над Спасской башней Кремля во время прямой трансляции выступления Горбачева о прекращении полномочий президента СССР.

20 августа 1994 года президент России Борис Ельцин подписал указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации», установив 22 августа Днем государственного флага в честь восстановления исторического триколора в августе 1991 года. Официально флаг был утвержден как государственный символ РСФСР 1 ноября 1991 года.

Что означает триколор

Российским триколор представлен белым, синим и красными цветами. Белый цвет символизирует мир, чистоту и духовное совершенство. Он олицетворяет высокие нравственные ценности, честность и открытость. В историческом контексте белый цвет также ассоциировался с благородством и правлением законов, отражая стремление к порядку и справедливости в государстве.

Синий цвет традиционно связывают с верностью, честью и преданностью Родине. Он также отражает идеалы духовной устойчивости, мудрости и стабильности. В период Российской империи синий цвет часто ассоциировали с государственностью и защитой от внешних угроз, подчеркивая важность крепкой и стойкой власти.

Красный цвет символизирует силу, мужество и готовность защищать страну. Этот цвет олицетворяет энергию, жизненную активность и патриотизм граждан. Красный также исторически был цветом государственной власти и армии, что подчеркивало значимость национальной безопасности и готовность народа к защите своих идеалов.

Традиции праздника

День государственного флага отмечается в России различными мероприятиями, включая торжественные церемонии, возложения цветов к памятникам, выставки и образовательные программы. В этот день в государственных учреждениях и на общественных зданиях вывешиваются флаги Российской Федерации. Многие школы и учебные заведения проводят тематические уроки и конкурсы, посвященные истории и значению государственного флага.

