Жители Кемерово обеспокоены: отчаянные рабочие без страховки скользят по крыше

В центре Кемерово двое человек выполняют строительные работы на крыше без специального оборудования и страховки, что вызывает беспокойство местных жителей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, на строителей обратили внимание горожане. Специалисты укладывают фанеру. Жильцы сняли происходящее на видео. По словам очевидцев, поверхность кровли скользкая. Они переживают, что работающие без страховки мужчины, могут упасть и травмироваться. Кроме того, специалисты могут нанести увечья случайным прохожим.

Корреспондент Сибдепо прибыл на место ремонтных работ и снял происходящее на видео. Мужчины укладывают на поверхность крыши длинные листы. Они передвигаются без страховки. На видео видно, что в настоящее время небо в городе затянулось черными тучами. Корреспондент обратил внимание, что птицы начали летать низко. Все свидетельствует о том, что в любой момент может пойти дождь. Тогда крыша станет скользкой. Строители могут не успеть своевременно покинуть место работы.

По информации издания, МЧС уже предупредило жителей региона об ухудшении погодных условий в ближайшие часы: ожидается порывистый ветер, мощный ливень, град, грозы.

Ранее были названы причины длительного ожидания ремонтных работ в жилых зданиях.