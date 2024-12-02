«На работу пешком ходить?»: жители Кисловодска возмущены платными парковками в городе

Жители Кисловодска оставили отзывы под постом главы города Евгения Моисеева в телеграм-канале о появлении в городе платных парковок, которые начали работу 1 декабря, сообщил newstracker.ru.

Платную парковку в курортной зоне ввели по поручению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, сообщил глава города. Некоторые горожане оставили негативные отзывы о подобном нововведении. Так, люди недоумевают, почему в городе не открыли новые парковки, а сделали старые платными.

«Ладно бы сделали парковки новые, а не так что там где было бесплатно поставили знак и теперь платно!!!! На работу пешком ходить?» — написал пользователь телеграм-канала Timon.

Один из пользователей отметил, что стоимость парковки за день составляет 450 руб. Приезжать на работу на автомобиле и тратить такую сумму на постоянной основе, становится проблематично для горожан, считает комментатор.

Еще один пользователь считает, что новое правило о платных парковках негативно отразится на комфорте жителей. Теперь горожане и туристы будут искать места для бесплатных парковок, превращая соседние дворы в стоянку.

Ранее сообщалось, что автоэксперт Сажин считает необходимым реформировать парковки в отечественных аэропортах.