Жители Крыма уверены в высоком уровне своей финансовой грамотности

Заместитель министра финансов Республики Крым Ольга Чернобай проинформировала, что более 50% жителей Крыма не сомневаются в своей высокой финансовой грамотности, сообщил «Крым 24».

Министр в эфире телеканала «Крым 24» рассказала, что в республике Крым запустили опрос об уровне финансовой грамотности населения. Принять участие мог любой житель полуострова. Ольга Чернобай отметила, что подобный опрос будет проводиться еще раз. Она призвала россиян активно принимать участие.

По информации Чернобай, более 50% респондентов заявили, что считают уровень своей финансовой грамотности высоким. Однако они не отрицают, что необходимо постоянно получать новые знания. Опрошенные намерены проходить курсы, посещать познавательные мероприятия. Крымчане хотят изучать новые финансовые инструменты, знакомиться с изменениями на рынке. Россияне готовы учиться, заключила министр.

Ранее сообщалось, что лекцию по основам финансовой безопасности проведут для участников «Активного долголетия» в Подольске.