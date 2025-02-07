Жители Кузбасса массово жалуются на опоздания автобусов

Министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан во время прямой линии перечислил основные причины жалоб жителей региона на работу общественного транспорта, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». По его данным, в 2024 году поступило 1847 жалоб на транспорт.

Министр рассказал, что главная причина жалоб — опоздание автобусов. Проблема актуальна для разных населенных пунктов региона. Спикер уточнил, что поступают также негативные комментарии из-за технического состояния транспорта, изменения маршрутов. Кузбассовцы оставляют обращения из-за отсутствия в салонах кондиционеров, печей и форточек.

Министр назвал главную причину, которая приводит к жалобам пассажиров, — неукомплектованность штата водителей. По его данным, техника периодически обновляются. В регионе много современных и комфортабельных автобусов, однако наблюдается дефицит водителей.

По мнению Рубана, нехватка кадров образовалась по ряду причин. В частности, в небольших городах людей приглашают на предприятия. В 2025 году по всему региону требуется около 700 специалистов.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области зафиксировано снижение числа ДТП в 2024 году.