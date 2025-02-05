В Кемеровской области зафиксировано снижение числа ДТП в 2024 году

В прошлом году в Кемеровской области число ДТП, количество погибших и пострадавших людей удалось сократить по сравнению с годом ранее. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

Уточняется, что количество автомобильных аварий снизилось почти на 8%, количество погибших уменьшилось почти на 4%, число пострадавших более чем на 6%. Впервые за последние три года сотрудниками Госавтоинспекции удалось достигнуть прогнозного значения.

Отмечается, что причинами ДТП в Кузбассе являются по большей части несоответствие скорости конкретным условиям, нарушений правил расположения транспорта на проезжей части и несоблюдение правил очередности проезда.

Ранее сообщалось, что свыше 600 человек погибли в результате ДТП в Подмосковье в прошлом году.