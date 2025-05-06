Жители Кузбасса радуются первым одуванчикам
Первые одуванчики появились в Кузбассе
Фото: [Медиасток.рф]
В Кузбассе появляются первые одуванчики, что радует местных жителей, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».
По данным издания, в регионе временно теплело, но затем в городах выпал снег и было холодно. По данным синоптиков, в Кузбасс снова возвращается теплая погода. В некоторых районах уже можно заметить распустившиеся одуванчики — предвестники весны.
«В Кузбассе корреспондент Сибдепо зафиксировал некоторые изменения: на глади травы в определенных местах появляются желтые пятнышки. Если приглядеться — станет ясно, что это первые одуванчики в году».
Корреспондент Сибдепо предположил, что в скором времени семена одуванчиков разлетятся по всему региону. О приближении потепления также свидетельствует активность змей и медведей. Животные просыпаются, когда устанавливается теплая погода. На речках уже можно заметить уток и селезней. По наблюдению журналиста, другие животные также постепенно просыпаются.
О погоде в Подмосковье и Москве ранее рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По словам эксперта, на неделе в регионе ожидается теплая весенняя погода и небольшие дожди.
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