Жители Кузбасса радуются первым одуванчикам

По данным издания, в регионе временно теплело, но затем в городах выпал снег и было холодно. По данным синоптиков, в Кузбасс снова возвращается теплая погода. В некоторых районах уже можно заметить распустившиеся одуванчики — предвестники весны.

«В Кузбассе корреспондент Сибдепо зафиксировал некоторые изменения: на глади травы в определенных местах появляются желтые пятнышки. Если приглядеться — станет ясно, что это первые одуванчики в году».

Корреспондент Сибдепо предположил, что в скором времени семена одуванчиков разлетятся по всему региону. О приближении потепления также свидетельствует активность змей и медведей. Животные просыпаются, когда устанавливается теплая погода. На речках уже можно заметить уток и селезней. По наблюдению журналиста, другие животные также постепенно просыпаются.

О погоде в Подмосковье и Москве ранее рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. По словам эксперта, на неделе в регионе ожидается теплая весенняя погода и небольшие дожди.

Ранее ландшафтный дизайнер назвал периоды цветения различных растений весной, чтобы россияне могли планировать фотосессии.