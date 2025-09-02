Жители Кузбасса в соцсетях осудили мужчину за наезд на беззащитную собаку

В соцсетях резонанс вызвал пост, автор которого рассказал об инциденте в кузбасском селе, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». По словам мужчины, водитель совершил наезд на небольшую собаку.

По словам автора сообщения, водитель проезжал по узкой дороге. Навстречу ему выбежали две собаки, которые приблизились максимально близко к автомобилю. Предположительно, водитель осознавал риск наезда на животных, однако не предпринял никаких мер: не снизил скорость, не остановился, не пытался объехать собак.

По информации очевидца, водитель совершил наезд на одну из собак. Животное жалобно стонало. Водитель не остановился, чтобы оказать собаке первую помощь или оценить ее состояние. Автор уверен, что поведение мужчины недопустимо. Он назвал его безразличным. Автор высказал мнение, что о таких ситуациях должна узнавать общественность.

По данным издания, многие пользователи соцсети поддержали автора. В комментариях они отметили, что владелец собаки имеет право обратиться в ГИБДД. Люди выразили сочувствие пострадавшей собаке. Состояние животного на данный момент неизвестно.

«Только с беззащитными такой смелый», — отмечено в комментариях.

