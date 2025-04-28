Жители Лангепаса призвали благоустроить заброшенную могилу ветерана ВОВ

Местная жительница написала в паблике «Подслушано Лангепас», что на территории местного кладбища находится могила ветерана ВОВ. Женщина рассказала, что у ветерана в Лангепасе не осталось родственников. Родные люди проживают далеко, связаться с ними нет возможности. Женщина отметила, что представители администрации читают посты паблика. Она надеется, что они помогут в благоустройстве могилы.

Горожанка высказала мнение, что ветерану необходимо поставить новый крест и надгробную табличку. Пока на могиле установлен старый деревянный крест. Женщина отметила, что физически и материально не может оказать помощь, поэтому обращается к местным властям.

Корреспондент Muksun.fm обратился за комментарием к начальнику управления дорожного хозяйства и транспорта. По его словам, обращение горожанки принято в работу. Он отметил, что в городе следят за захоронениями ветеранов. При необходимости убирают на могилках и проводят косметический ремонт. Работы выполняют каждый год.

«С утра дано поручение. Необходимо выехать на место, посмотреть по спискам нашего учета, чтобы принять соответствующее решение. Если потребуется ремонт, все необходимое будет сделано», — заявил Дмитрий Лопарев.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае ветерану труда, у которой перекосило дом, подарили ложки, вилки и открытки.