Жители микрорайона в Уфе заявили, что вместо воды у них текла ржавая жидкость

Жители одного из микрорайона в Уфе рассказали, что после аварии на водопроводе из кранов потекла вода коричневого цвета. Некоторые жильцы убеждены, что в подобных ситуациях абоненты временно не должны оплачивать коммунальные услуги, сообщил mkset.ru.

Так, жительница Анна рассказала, что ей пришлось некоторое время сливать воду, пока она не стала чистая и привычного цвета.

«Пришлось сливать ее до прозрачности. Но никто же это вычитать из платежей не будет», — делится местная жительница Ангелина изданию Mkset.

Водопровод был поврежден во время проведения освещения. Строители случайно зацепили его во время бурения. Подача воды остановилась в 35 домах. Об аварийном отключении стало известно днем. К вечеру подачу воды восстановили. В доме расположены два крупных магазина. Жильцы рассказали, что уже к вечеру запасы бутилированной воды в торговых точках закончились.

Ранее сообщалось, что в ОНФ назвали способы распознать поддельные квитанции для оплаты коммунальных услуг.