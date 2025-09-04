Жители Нижнего Тагила оценили нововведения по сбору мусора в городе

С 1 сентября 2025 года в силу вступили Правила обращения с твердыми коммунальными отходами. Жители Нижнего Тагила рассказали, как отнеслись к нововведениям, сообщил tagilcity.ru.

Тагильчанка Елена Васильевна рассказала, что положительно относится к инициативе разделять мусор. Женщина допустила, что не все жители будут выполнять это требование. Не исключено, что некоторые горожане принципиально откажутся сортировать отходы. Россиянка высказала мнение, что людям не хватает культуры поведения.

«Раздельный сбор мусора — это, конечно, хорошо. Но кто этим будет заниматься?» — отметила горожанка.

Школьница Алена рассказала о традиции, которая введена в ее семье. Они с мамой разделяют мусор. Различные виды бумаги отец отвозит в экодом. Девочка отметила, что таким образом семья вносит вклад в улучшение экологической ситуации.

Работница одной из УК Нижнего Тагила рассказала TagilCity.ru, что многие горожане приносят в мусорные баки автомобильные покрышки. По ее словам, население информируют, что такие отходы запрещено приносить на места общего сбора. Однако горожане нарушают требование. Сотрудница уверена, что изменить ситуацию могут только штрафы.

«Надеюсь, что фото- и видеофиксация будет помогать в борьбе с такими людьми», — резюмировала работница одной из УК Нижнего Тагила.

Ранее сообщалось, что Тропа здоровья в Оренбурге, на которую год назад потратили 115 млн руб., завалена мусором.