Жители Нижнего Тагила посещают недостроенный городок по сказкам Чуковского

Ледовый городок по сказкам Чуковского в Нижнем Тагиле уже пользуется популярностью среди горожан, несмотря на продолжающиеся работы по его возведению, сообщил tagilcity.ru.

TagilCity подготовил фотоотчет, как проходят работы по украшению Нижнего Тагила к Новому году. На кадрах видно, что уже установленные арт-объекты привлекают внимание юных горожан. Скоро на главной площади города возведут ледовые фигуры в тематике сказок Корнея Чуковского. Главная «лесная красавица» уже собрана наполовину. После монтажа на ней развесят новогодние украшения.

На площади уже установлены фигуры снеговиков и лошадей. В вечернее время они будут переливаться разноцветными огнями. У Нижнетагильского драматического театра появилась деревянная конструкция, которая вскоре превратится в каток. Большой яркий новогодний шар уже поднимает настроение жителям и гостям города своим мерцанием. Строительство новогоднего городка продолжается.

Ранее сообщалось, что пенсионер Кузьмин на протяжении 13 лет сооружает уникальные горки для детей из разных регионов России.