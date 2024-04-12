Жители Нижнего Тагила страдают от разъяренных подростков

Местная жительница София рассказала, что подростки не в первый раз нарушают общественный порядок. Действуют открыто днем, никого не боясь. Женщина проживает вблизи здания санэпидемстанции, которое теперь заброшено. Стекла ребята разбили ведром из-под краски.

«Сидела дома, услышала звон стекла. Сразу поняла, что это внизу под окнами дети разбили что-то. Они уже не в первый раз это делают», — пояснила TagilCity.ru София, местная жительница.

Девушка вышла на балкон и услышала, что голоса звучали уже из заброшенного здания. Она заметила, что подростки разбили четыре окна. Еще два окна они просто оставили распахнутыми. Жительница сразу вызвала полицию. Сотрудники правоохранительных органов приняли заявление. Еще одна соседка рассказала, что хулиганили пять ребят. Женщина видела, как они убегали.

В полиции рассказали, что помочь с окнами не могут. Для этого необходимо обращаться в управляющую компанию.

Ранее мы сообщали, что на Сахалине вечером 11 апреля девочка-подросток прикурила от Вечного огня и гордо рассказала об этом в социальных сетях. Сотрудники правоохранительных органов отметили, что к ответственности привлекут не только нарушительницу, но и тех, кто снимал ее на видео.