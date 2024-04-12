На Сахалине девочка-подросток прикурила от Вечного огня и погордилась этим в сети

В Южно-Сахалинске сотрудники сил правопорядка возбудили уголовное производство после того, как стало известно, что местный подросток прикурила сигарету от Вечного огня, проинформировали в управлении СК России по Сахалинской области.

В минувший четверг, 11 апреля, в соцсеть слили видено, на кадрах которого девушка приближается к Вечному огню, а после прикуривает о него сигарету.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично)», — сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по региону Олеся Вознюк.

Она добавила, что причастных к совершенному преступлению, а также тех, кто снимал ролик и выложил его в сеть, полицейские уже установили. Возраст подростка не указывается.

Ранее мы писали, что пара туристов осквернили воинский мемориал в Калининграде и попали под уголовное дело.