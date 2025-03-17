Жители Нижневартовска сообщили о драке с рабочими, которые некачественно убрали снег

В главном управлении МВД по ХМАО проинформировали, что от жильцов дома, расположенного в Нижневартовске, поступила коллективная жалоба на качество уборки снега с кровли, сообщил muksun.fm.

По данным ведомства, в настоящее время в конфликте разбирается участковый. Сотрудник беседует со всеми участниками ссоры.

По данным издания, о конфликте стало известно из телеграм-каналов. Жители рассказали, что рабочие приехали и начали убирать снег с крыши дома. По их словам, они некачественно выполняли работу: деревья в палисаднике уничтожены, выбит водоотвод и сломаны осветительные приборы над козырьками подъезда.

Одна из жительниц сделала замечание. Она сняла последствия уборки на камеру. По словам женщины, между жителями и рабочими произошел конфликт. Люди вызвали сотрудников правоохранительных органов. До их прибытия приехал мужчина, предположительно, бригадир. К нему в машину сели некоторые рабочие. Они даже не забирали лопаты. Жильцы предполагают, что это были мигранты. Вероятно, они работали без официального трудоустройства, а срок их возможного пребывания в России завершился.

По словам жильцов, они обращались к представителю подрядной организации. Он не предоставил никаких комментариев о произошедшем. Теперь люди ждут, пока сотрудники правоохранительных органов установят ответственных за разрушения.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал рекордный приток мигрантов в России.