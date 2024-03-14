Жители Нижневартовска возмущены яркой подвеской больницы

Жители Нижневартовска возмущены тем, что в больнице-долгострое в ночное время суток тестируют подсветку. Люди не могут спать из-за того, что яркий свет освещает комнаты. Не всегда помогают даже плотные шторы, сообщает muksun.fm .

Подвеску тестируют в здании ОКБ. Жителей возмущает тот факт, что строительство больницы длится длительное время и пока даже нет приблизительной даты его завершения. При этом подсветку включают регулярно. Сверху донизу здание украшено светодиодными лентами различных цветов. Пользователи оставляют негативные комментарии в местном паблике:

«Сделали подсветку на незавершенном объекте, только забыли открыть…»

«Сдадут в эксплуатацию где-то в 3326 году»

В 2024 году жителям обещали, что здание сдадут в эксплуатацию. Горожане не верят в заявления местных властей. На протяжении последних десяти лет ежегодно они слышали обещания об открытии, поэтому доверие людей потеряно. Согласно заявлениям регионального правительства, в здании уже установлено медицинское оборудование, часть из которого подключено.

Ранее мы сообщали, что жители нескольких многоэтажных домов в центре Омска переживают, что их жилища снесут для строительства нового ЖК.