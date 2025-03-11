Жители Новосибирска признались, что боятся обращаться в местные поликлиники
Жители Новосибирска оставляют негативные отзывы после посещения поликлиник
Фото: [Медиасток.рф]
Жители Новосибирска оставляют негативные отзывы в сервисе 2ГИС на местные поликлиники, сообщил atas.info.
По данным издания, горожане жалуются на длинные очереди и хамское отношение со стороны персонала. Пациенты считают, что медики некомпетентны. Люди рассказывают, что компьютеры часто дают сбой. В итоге скапливаются большие очереди. Горожане пишут, что вынуждены проводить в ожидании своей очереди по несколько часов, чтобы просто взять направление у терапевта. Параллельно в очередях находятся заболевшие пациенты.
По данным издания, большая часть жалоб связана с хамством. Особенно грубят сотрудники, которые отвечают на вопросы в регистратуре. Горожане рекомендуют им сменить вид деятельности. Одна из пациенток написала, что ветеринары уделяют больше внимания крысам, чем медики людям в больницах Новосибирска.
«В регистратуре сидят не то что хамки, а невоспитанные бабищи, которым только в общественных туалетах работать на рынке!» — написала одна из горожанок.
По данным издания, некоторые горожане отметили важность проведения ремонта. Люди пишут, что состояние подоконников в одной из поликлиник города уже критическое. В палатах со стен и с фасадов зданий отваливается штукатурка. По словам других пациентов, в одной из больниц воняет канализацией.
Ранее сообщалось, что в 2025 году подмосковным больницам передадут свыше 150 новых аппаратов ИВЛ.