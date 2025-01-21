Жители Новосибирской области сообщили о массовом сбое в работе МТС

Абоненты в Новосибирской области, которые пользуются услугой оператора МТС, остались без связи, сообщил atas.info.

Читатели Atas.info сообщили, что утром 21 января не могли отправлять сообщения, совершать или принимать телефонные звонки. Некоторые абоненты оставили жалобы из-за отсутствия интернета. Редакция предложила читателям принять участие в опросе. Большая часть респондентов выбрала вариант ответа, согласно которому сбой был, но в другом регионе РФ. Опрос читателей также показал, что проблема актуальна и для жителей Новосибирской области.

По данным сайта Сбой.рф, сбой в работе МТС зафиксирован по всей территории России. Во вторник, 21 января, поступило более 7 тыс. жалоб. График показывает, что сбой массовый. Проблемы у абонентов начались примерно с четырех часов утра.

Согласно данным Сбой.рф, 50% жалоб поступило от жителей Иркутской области. В первую тройку рейтинга также вошел Забайкальский край (11%) и Москва (9%). Издание отметило, что сбой мог произойти по разным причинам. В частности, из-за аварии или технических неполадок. За точной информацией рекомендовано обращаться в компанию МТС.

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