TikTok в США возобновил свою работу после гарантий Трампа

В официальном заявлении, опубликованном в социальной сети Х, сообщается о возобновлении работы сервиса просмотра коротких видео TikTok на территории Соединенных Штатов Америки.

Это случилось после того, как компания получила заверения от избранного президента США Дональда Трампа о том, что партнеры социальной сети не будут привлечены к ответственности за обеспечение работы платформы в США после ее запрета.

Напомним, в США накануне официально запретили TikTok. С утра воскресенья, 19 января, пользователи из США начали получать уведомления о том, что сервис заблокирован.

«По соглашению с провайдерами TikTok занимается восстановлением работы сервиса», — приводится в заявлении компании.

Администрация TikTok выразила признательность президенту США за то, что он предоставил необходимую информацию и гарантии для наших провайдеров, что они не будут подвергаться штрафам за обеспечение доступа к TikTok. В сообщении также было отмечено, что социальной сетью пользуются более 170 миллионов американцев.

Кроме того, представители платформы заявили о своей готовности сотрудничать с президентом США для поиска долгосрочного решения, которое позволит TikTok продолжить работу в США.

Ранее сообщалось, что сбой произошел в работе TikTok в России на фоне запрета мессенджера в США.