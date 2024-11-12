Жители Омска высказали мнение, почему женщины отказываются рожать

Один из местных жителей предположил, что современные девушки жаждут удовольствий и хорошей жизни. Рождение ребенка автоматически ограничивает их в действиях, мамам приходится от много отказываться.

«Сейчас многие девушки боятся рожать, потому что им хочется вдоволь нагуляться. Они не хотят сковывать себя тем, что им придется сидеть с ребенком, а не тусить с подружками», — отметил горожанин.

Однако и молодые люди стали более трусливыми. Они не хотят брать ответственность, боятся показать свою слабость и неспособность обеспечить семью и морально справиться с отцовством.

Многие горожане считают, что причина в экономических проблемах. Во-первых, инфляция. Ежедневно цены растут, что делает невозможным прогнозирование даже ближайшего будущего. Во-вторых, молодым родителям часто приходится оформлять ипотеку. Потом семья вынуждена многие годы выплачивать деньги.

«Одно дело ютиться с одним ребенком в квартире, другое дело — когда их трое», — высказал мнение житель Омска.

Один из респондентов высказал мнение, что рождение детей — личное дело каждого гражданина. Горожанин хочет двух детей с разницей в шесть лет, чтобы внутрисемейные ценности и традиции становились более крепкими.

Ранее эзотерик Алиева рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», стоит ли в ближайшее время ожидать развода актрисы Андреевой и режиссера Бондарчука, воспитывающих сына Ивана.