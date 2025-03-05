На Дону появилась необычная достопримечательность после прорыва трубопровода

Местные жители и гости региона активно делятся в социальных сетях фотографиями на фоне «альпийской» горы, которая образовалась в хуторе Рогожкино Азовского района. Накануне там прорвало водопровод. Вода била из-под земли в минусовую температуру, из-за чего образовалась большая ледяная гора.

На кадрах, опубликованных телеграм-каналом, видно, как горячая вода вырывается из самой вершины, создавая необычную картину — из-за «столкновения» минусовой и плюсовой температур над горой образовывается пар.

По информации Baza, администрация хутора задумалась над тем, чтобы оградить новый туристический объект, чтобы местные жители и туристы не поскользнулись там и не получили травмы.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в нескольких городах Ростовской области планируют провести Парад Победы, шествие Бессмертного полка и салют на 9 Мая.