Жители Оренбурга возмущены постоянными пробками в городе и бездействием власти

Жители Оренбурга рассказывают, что в пробках вынуждены проводить ежедневно утром и вечером минимум по часу, сообщает 56orb.ru . Люди расстроены, что местная власть не решает проблему расширением улиц, строительством мостов или объездных путей.

Горожане пояснили, что в Оренбурге много спальных районов. Из них люди выезжают на работу, а также в спортзалы или развлекательные места. Машины скапливаются ежедневно на одних и тех же направлениях. Страдают и пассажиры общественного транспорта. Им приходится долго стоять на остановках.

«Я вечером от работы еду часа два. По дворам вариант даже не рассматриваем. Гаранькина — странное решение для дороги. Сама по себе она очень широкая, но в какой то момент переходит в более узкую улицу, образуется из-за «бутылочного горлышка» пробка. Масло в огонь подлили «лежачие полицейские», — рассказала 56orb.ru Маргарита.

На данном направлении невозможно технически расширить дорогу. На Проспекте Победы пробки образуются не только утром или вечером. Для водителей построили четыре полосы, но их уже недостаточно, уверены горожане.

«Если мне нужно проехать в центр, я стараюсь объезжать по Терешкам. Один раз всего заехала на Победу. Пока доехала от Степного до центра, час прошел. Так еще и автолюбители поопытнее стараются подрезать и как-то свернуть, проскочить. Странно, что зная о такой проблеме в городе, мэрия ничего не предпринимает», — поделилась с 56orb.ru оренбурженка Светлана.

Люди считают, что попытки мэрии изменить ситуацию только ухудшают положение. Так, власти утвердили решение установить светофоры на одной из улиц. В итоге пробка стала длиннее и затронула другие направления.

Ранее мы сообщали, что эксперт Сергей Левченко призвал строить эстакады с использованием искусственного интеллекта для исключения образования пробок в крупных городах.