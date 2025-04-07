Жители Оренбуржья рассказали, под какими деревьями искать первые грибы

Грибники из Оренбургской области рассказали, как собрать большой урожай грибов в начале весеннего сезона, сообщил 56orb.ru.

По информации грибников, сморчки — первые грибы, которые можно собирать в российских лесах. Обычно они растут под тополями, осинами, ольхой. Эксперты предупредили, что визуально грибы напоминают строчки.

«Строчки не рекомендуется употреблять в еду вообще. Если сомневаетесь, сморчок или строчок перед вами, то лучше не трогать этот гриб», — сообщил 56orb.ru.

По данным грибников, в лесах также можно встретить сморчковую шапочку. Гриб разрешено употреблять в пищу при условии тщательной термической обработки. Идеальный вариант — высушивание или отваривание. Вешенки обыкновенные преимущественно растут на пнях, поваленных деревьях и в валежнике. Гриб отличается крупными размерами. Внимание привлекает его шляпка — округлая, сплошная и мясистая.

Опытные грибники поделились наблюдениями. Так, цветение «баранчиков» свидетельствует о начале весеннего сезона сбора грибов. Цветы желтой окраски предвещают появление весенних грибов. Грибники отметили, что иногда в лесах находят прошлогодние грибы. Их категорически запрещено употреблять в пищу.

Ранее грибник Красилов рассказал, какие грибы категорически нельзя собирать в начале весны.