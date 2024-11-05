Жители Оренбуржья жалуются на стоимость и доступность транспорта

Жители поселка Сулак в Оренбурге во вторник, 5 ноября, не могли утром уехать на работу и учебу. Автобус, который должен был приехать в семь утра, на рейс так и не вышел. Горожане возмущены тем, что им пришлось вызывать такси. Стоимость поездки достигает 500 руб. Альтернативных способов добраться из поселка в инфраструктурный центр нет.

«Дайте людям возможность начать утро с кофе, а не со звонка диспетчеру, чтобы узнать, на чем мы можем сегодня уехать и во сколько. Просто уже невозможно так, цены растут, такси золотое, дети и взрослые начинают день со стресса. Наболело», — жители поселка Сулак в Оренбурге поделились с редакцией 56орб возмущениями.

Утром в регионе заметно ухудшились погодные условия. Жители разных городов были расстроены тем, что стоимость такси также резко возросла. На некоторых участках цена достигала 900 руб. За поездку длительностью четыре минуты службы такси просили 599 руб. (по тарифу «эконом»). В другом районе поездка, которая, судя по карте, занимает пять минут, была оценена в 714 руб.

Горожане делились в соцсетях видео, что уехать на автобусах было невозможно. В переполненный общественный транспорт зайти у многих, особенно пожилых людей, не получалось. Горожане оставляли негативные комментарии о работе администрации Оренбурга, которой стоило более основательно подготовиться к первым изменениям погоды.

«Опять снег виноват, Администрация города Оренбурга во главе с мэром думали, что до весны снега не будет. Как только снег растает, начнут посыпать песчано-солевую смесь на дороги», — пишут пользователи соцсетей.

Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье на текущей неделе прогнозируется зимняя погода.